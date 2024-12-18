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Sivas'ta İnşaat İşçisi 5 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti

Sivas'ta İnşaat İşçisi 5 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki Nazım Ecer, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta 44 yaşındaki inşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Nazım Ecer dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ecer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ecer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazım Ecer'in bugün ikindi vakti Ay Yıldız Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuları Tekke Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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