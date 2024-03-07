Sivas'ta İlk 2 Ayda 695 Suçlu Cezaevine Gönderildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş rakamlarını paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2 ayda 695 suçlu cezaevine gönderildi.

Sivas Valiliği, 'Emin Şehir Sivas' Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Sivas Valiliği Ek Binada düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay katıldı. Toplantıda asayiş rakamlarına ilişkin bilgi veren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın asayiş bakımından Türkiye'deki en güvenli şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Şehrin asayişinin sağlanması noktasında polis ve jandarma ekipleri ile gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "İlimiz, asayiş bakımından ülkemizin en güvenli şehirleri arasında yer almaktadır. Bu tablo tabi ki polisimizin, jandarmamızın, kaymakamlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarının sonucudur. Bizler, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu şiar edinerek sizlerin huzuru için jandarma ve emniyet teşkilatımızın tüm personelleri ile mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapmaktayız. Sivas 16 ilçesi, bin 234 köyü, 28 bin 164 km'lik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük illerinden biri. Ayrıca kuzey-güney, doğu batı geçiş güzergahında bulunuyor. Şüphesiz bu coğrafya, emniyet, asayiş yönünden dikkat gerektiren noktaları da beraberinde getiriyor. Bu yönüyle hem emniyet bölgesi hem de jandarma bölgesi açısından oldukça geniş bir sorumluluk alanına sahibiz. Sivas, memnuniyetle ifade etmek isterim ki genel olarak baktığımızda her yönüyle ülkemizin huzurlu ve asayişi düzgün illerinden birisi" dedi.

2 Ayda 51 kaçak göçmen yakalandı

1 Ocak ve 29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Vali Yılmaz Şimşek, "Son iki ay içerisinde ilimizde 256 evden hırsızlık olayının 173'ünü, 174 dolandırıcılık olayının ise 103'ünü aydınlatmış durumdayız. 2024 yılının ilk 2 ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimiz 12 olaya müdahale ederek, 17 şüpheliyi gözaltına almıştır. Bu anlamda şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz. Göçmen kaçakçılığında da geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 63 azalma olmuştur. 2023 yılında 174 göçmen yakalanmış, 2024'ün ilk 2 ayında ise 51 göçmen yakalanmıştır. Yine son yıllarda kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimlerimiz de sürmektedir. Geçen yılın son günlerindeki operasyonlarla 37,5 litre etil alkol, 120 adet alkol aroma kiti, 71 litre kaçak alkol, 80 şişe sahte alkole el konulmuştur. Bu yıl gerçekleşen bir vakamız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Sivas'ın uyuşturucu ile mücadele noktasında çok iyi bir yerde olduğuna değinen Vali Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Bir diğer önemli konu ise uyuşturucu ile mücadele. Bu konuyu çok kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi bu illetlerden korumak malumunuz hepimizin ortak görevidir. Bizlerin bu konuda sorumlulukları bulunmaktadır. Sürece güvenlik boyutunda baktığımızda son iki ay içerisinde yaptığımız operasyonlar ve uygulamalarla; 926 gr uyuşturucu madde, 7 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etmek isterim. Bu süreçte 119 şahsa işlem yapılarak bunlardan 12'si tutuklanmıştır. Güvenlik bakışımızın ana maddelerinden biri de yakalama ve yargıya teslim etme. Bu konuda son iki ay içerinde 695'i hapis cezası, 854'ü ifade için olmak üzere toplam bin 549 şahsı güvenlik güçlerimiz adalete teslim etmiştir." - SİVAS