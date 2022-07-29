Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandıSİVAS Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

SİVAS Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi adliye kavşakta meydana geldi. 06 ABH 853 plakalı otomobil ile 58 BR 363 plakalı Ford marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

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