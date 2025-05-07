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Sivas'ta İki Kardeş Boğazları Kesilerek Öldürülmüş Bulundu

Sivas'ta İki Kardeş Boğazları Kesilerek Öldürülmüş Bulundu
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Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde iki kardeş, evlerinde boğazları kesilerek ölü bulundu. Olay, anne tarafından fark edildi ve polise bildirildi. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa'nın cesetleri incelemeye alındı. Melisa'nın ellerinin bağlı olduğu iddia ediliyor.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda fark edildi. İddiaya göre anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Eve girdiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek'in cesetleriyle karşılaştı. 112'ye ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. 16 yaşındaki Melisa'nın ellerinin bağlı olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor. Çocuklarını öldürülmüş olarak bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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