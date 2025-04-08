Sivas'ta İki Araç Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı

Sivas'ta iki araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç ile Tofaş otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Karşıyaka kavşağında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan 58 BF 403 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile kavşaktan dönmekte olan 58 DN 553 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savruldu. Araçlarda bulunan A.K., N.C., A.Z yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.