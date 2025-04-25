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Sivas'ta İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Sivas'ta meydana gelen hafif bir trafik kazasında iki araç çarpıştı ve bir yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki aracın karıştığı hafif kazada bir kişinin yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Mehmet Paşa Mahallesi İbnisina Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 55 AOT 07 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan çıkmakta olan 66 LS 684 plakalı H.M.P idaresindeki Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş'ta bulunan G.P. isimli yolcu yaralandı. Şehir içerisinde meydana gelen hafif kazada bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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