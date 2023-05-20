Sivas'ta hortum çatıları uçurdu... O anlar kamerada
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Sivas'ta hortum çatıları uçurdu.
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu... O anlar kamerada
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Zara ilçesinde öğle saatlerinde biranda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa