Sivas'ta Hırsızlık Şüphelileri Kırıkkale'de Yakalandı

Sivas'ta suça karışan ve haklarında 200 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 10 Nisan 2025 tarihinde Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde hırsızlık gerçekleştirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, olayın failleri tespit edildi. Evden hırsızlık suçundan 111 suç kaydı ve toplamda 173 yıl, 515 ay, 225 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ile yine aynı suçtan 50 kaydı ve 29 yıl, 227 ay, 75 gün hapis cezası bulunan Y.Ü. isimli şüphelilerin, hırsızlık olayının ardından Sivas'tan ayrıldıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Şahısların ikamet adresleri tespit edildi. 16 Mayıs 2025 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla her iki şüpheli de yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan iki hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ve vatandaşlardan gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini vurguladı. - SİVAS