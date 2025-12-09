Haberler

Kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta yapılan operasyon sonucunda hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan S.H.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda, hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak Sivas E Tipi Cezaevine gönderildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.H.Y. isimli şahıs ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili olarak yapılan adli işlemlerin ardından şahıs, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

