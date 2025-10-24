Haberler

Sivas'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Asansörün Gizli Bölmesinde Yakalandı

Güncelleme:
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş., Sivas'ta yapılan operasyonla asansör makine dairesinin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı. Emniyet yetkilileri, halkın güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, asansör makine dairesinin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, hakkında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şahıs, asansör makine dairesinin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



