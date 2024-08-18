Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. A.K. idaresinde ki 35 KH 2204 Ford marka hafif ticari araç ile M.K. yönetiminde ki 06 DY 6264 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 DY 6264 plakalı otomobil yol kenarına açılan çukuru düştü. Kazada araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.