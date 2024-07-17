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Sivas'ta Hafif Ticari Araç Virajda Kaza Yaptı

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Sivas'ta bir hafif ticari araç, daha önce birçok kazanın olduğu virajda kaza yaparak takla attı. Sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Sivas'ta hafif ticari araç, daha önce birçok kazanın olduğu virajda kaza yaptı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Sıhhiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.M. idaresindeki 60 HY 730 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, daha önce de birçok kazanın olduğu virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü A.M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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