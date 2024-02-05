Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Sivas Merkez'e bağlı Olukman köyünde meydana geldi. H.K. (37) idaresindeki Peugeot marka 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza sonucunda sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) M.K. (32) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kentte bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SİVAS