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Sivas'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Sivas'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu
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Sivas'ta polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlarına el koydu. Üç işyerinde gerçekleştirilen aramalarda 31 cep telefonu, 66 şarj adaptörü ve kablosu, 18 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı onlarca farklı model cep telefonları ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Sivas'ta faaliyet gösteren 3 işyerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının satımının yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler neticesinde, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, şüphelilere ait 3 işyeri, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan arama yaptı. Gerçekleştirilen arama sonucunda; 31 Adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu, 66 Adet farklı markalarda şarj adaptörü ve kablosu, 18 Adet farklı markalarda cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 sahsa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Güvenlik Politika Ekonomi 3-sayfa Polis Hukuk sivas

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