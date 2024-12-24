Sivas'ta Göçmen Kaçakçıları Tutuklandı

Sivas'ta 4 yabancı uyruklu kişiyi yurda kaçak yollarla soktukları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Erzincan yolu polis uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken, aynı araçta bulunan ve yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 2 kişi ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS