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Sivas'ta Gizemli Koku Vatandaşları Tedirgin Ediyor

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Sivas'ta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. AFAD ekipleri durumu araştırdı ancak kimyasal sızıntıya rastlanmadı. Mahalle halkı, yoğun kokudan dolayı evde duramaz hale geldi.

Sivas'ta kent merkezinde aylardır çözülemeyen gizemli koku vatandaşları tedirgin etti. AFAD bölgede ölçüm yaptı.

Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Sokak'ta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mazota benzeyen kokudan dolayı, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Edinilen bilgiye göre, AFAD ekipleri bölgede kimyasal veya nükleer sızıntı izine rastlamadı.

Mahallede ikamet edenler ve iş yeri bulunanlar, kokudan dolayı ev ve iş yerlerinde duramaz hale geldiklerini belirttiler. Asım Murat Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kokusunu andırıyor. İnsanın genzini tıkayan kimyasal bir koku geliyor aynı zamanda. Bu durum mahallemizde birkaç sefer daha oldu. Şimdi gelen ekiplerde durumu araştırıyorlar. Yukarıdan gelen yoğun bir koku var. Atık bir şey mi atıldı tam olarak bilmiyoruz. İnsanın nefesini tıkayan keskin bir koku geliyor. Amonyak, mazota benzeyen bir koku hissediyoruz. Daha önce belediye ve doğalgaz ekiplerini de aradık ama herhangi bir şey yapılmadı. Yoğun kokudan dolayı evlerimizde duramıyoruz." Dedi.

Hüseyin Avşar ise açıklamasında kokunun rögarlardan geldiğini belirterek, "Bu kokunun üçüncü defa ortaya çıkışı. Kesin bir neden ve çözüm yok. Aileler çocuklarını alarak dışarı çıkıyorlar. Doğalgaz kokusu zannettik, ekipler gelip ilgilendiler. Kendileriyle alakalı olmadığını, rögardan geldiğini söylediler. Çözümünün bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas'ta Gizemli Koku Vatandaşları Tedirgin Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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