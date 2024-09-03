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Sivas'ta Gerçekleştirilen Operasyonlarda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda dört adet bıçak, 6 farklı marka ve çapta tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve toplamda 108 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla bir çok operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; dört adet bıçak, 6 farklı marka ve çapta tabanca 3 adet kurusıkı tabanca 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 108 adet fişeğe el konuldu. Operasyonlar kapsamında 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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