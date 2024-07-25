Sivas'ta Geç Saatte Gürültü Yapan Düğün Konvoyuna Para Cezası

Sivas'ta geç saatte gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren düğün konvoyundaki 4 araca para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, " İdaremizde bulunan İnönü Bulvarın (İstasyon Caddesi) üzerinde 23 Temmuz 2024 günü geç saatlerde düğün konvoyu içerisinde gürültü yaparak halkımızın rahat ve sükununu bozan araç sürücüleri hakkında yapılan çalışmalarda;4 Araca Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince toplamda 6 bin TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır." dendi. - SİVAS