Sivas'ta Fırın Bacasından Sızan Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi
Sivas'ta bir fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. Olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı. - SİVAS