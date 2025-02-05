Sivas'ta Fırın Bacasından Sızan Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi

Sivas'ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı. - SİVAS