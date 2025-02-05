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Sivas'ta Fırın Bacasından Sızan Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi

Sivas'ta Fırın Bacasından Sızan Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi
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Sivas'ta bir fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. Olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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