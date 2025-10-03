Sivas'ta FETÖ Üyesi Yakalandı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Mahkum
Sivas'ta kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı, '3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Muhalefet' suçun önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar yaptı. Çalışmalar doğrultusunda 1 Ekim 2025 tarihinde kent merkezinde icra edilen operasyonda; FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa