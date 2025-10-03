Sivas'ta FETÖ Üyesi Yakalandı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Mahkum

Sivas'ta kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, '3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Muhalefet' suçun önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar yaptı. Çalışmalar doğrultusunda 1 Ekim 2025 tarihinde kent merkezinde icra edilen operasyonda; FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS