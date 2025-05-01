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Sivas'ta Esnaflar 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Etti

Sivas'ta Esnaflar 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Etti
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanırken, Sivas'taki sanayi esnafı, işlerini aksatmamak için kepenklerini açarak çalışmayı sürdürdü. Lastikçi Halil Alan, işçilerin bayramında da hizmet vermekten mutlu olduklarını vurguladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Sivas'ta hizmet veren sanayi esnafı, işlerini aksatmamak için bu özel günde de kepenklerini açarak çalışmaya devam etti.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle birçok etkinlik düzenlendi. İzinli olan devlet işçileri meydanlara çıkarken, emeğinin karşılığını alın teri dökerek kazanan işçiler ise işlerinin başındaydı.

Sivas'ta Ata Sanayi Sitesi'nde hizmet veren bir lastikçi dükkanı işlerini aksatmamak ve müşterilerini mağdur etmemek için bu özel günde de çalıştı. Sabahın erken saatlerinde kepenk açan esnaf, otomobil lastikleri değiştirerek, evlerine ekmek götürme derdine düştü.

"Bize özel bir gün değil"

Halil Alan isimli lastik tamircisi, işçi bayramında yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "1 Mayıs, işçilerin bayramıdır. Ama işçiler ara vermeden tam gaz çalışıyor. Benim gözümde bu bayram bize özel bir gün değil. Bu bayram emekçinin bayramıdır. Ama biz sürekli hizmet veriyoruz. Emeksiz emek olmaz. Emek vereceksin ki ekmek olsun. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Biz her zaman çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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