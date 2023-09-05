Sivas'ta Eniştesini ve Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde eniştesi ve yeğenini öldürdükten sonra kaçan ve diğer akrabalarına ve köye korku salan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde eniştesi ve yeğenini öldürdükten sonra kaçan ve diğer akrabalarına ve köye korku salan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyünde iki hafta önce meydana gelen olayda A.K., kız kardeşinin kocası Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan'ı tüfekle öldürerek kayıplara karışmıştı. Ercan ailesi sarsıcı cinayetin ardından sıranın kendilerine de geleceği endişesiyle koruma talep etmişti. Öte yandan köy sakinleri de tehdit altında olduklarını ileri sürmüştü.

Cinayet zanlısı, dün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu Sivas şehir merkezi Pulur Mahallesi'nde bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan A.K., adli makamlara teslim edildi. A.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - SİVAS