Sivas'ta Ehliyetsiz Traktör Sürücüsüne Ceza

Sivas'ta ehliyetsiz traktör sürücüsü, sigortası ve muayenesi bulunmayan traktörle kentin en işlek caddesine girdi. Polis ekiplerince durdurulan sürücüye 4 farklı maddeden 41 bin 507 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre sürücü belgesi bulunmayan İ.C.Y., yağ kaçağı bulunan 58 ZD 129 plakalı traktör ile sanayiye gitmek istedi. Büyük araç trafiğine kapalı olan İnönü Bulvarına giren sürücü trafik polislerince durduruldu. Polis ekiplerince yapılan sorgulamada traktörün sigorta ve muayenesinin olmadığı belirlendi. Sürücü ve traktör sahibine ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene yaptırmamak ve yasaklı saatte kara yolunda bulunmaktan para cezası uygulandı. Toplamda 41 bin 507 TL para cezası uygulanan traktör sürücüsü ve yakınları, sigorta yapılmasının ardından bulvardan ayrıldı. - SİVAS