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Sivas'ta Dünürler Arasında Kavga: 5 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Dünürler Arasında Kavga: 5 Kişi Tutuklandı
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Sivas'ta adliyede dünür olan aileler arasında çıkan kavgada birçok kişi yaralanırken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Sivas'ta adliyeyi birbirine katan dünürler yumruk yumruğa kavga etti. Birçok kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas'ta önceki gün dünür olan aileler, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için adliyeye gitti. Mahkeme salonu önünde iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan birçok kişi yaralandı. Kavganın başlamasına sebep olan M.Ş., M.A., M.G., M.G. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık muayenesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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