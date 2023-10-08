Sivas'ta düğünde çıkan kavgada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise kısa sürede yakalandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Aşağıçakmak köyündeki düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.S, otomobillerine binen M.B, Z.Ç. ve İ.Ç'ye silahla ateş etti.

İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.B. ve Z.Ç. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı B.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.