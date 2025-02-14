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Sivas'ta Drift Atan Sürücülere 92 Bin TL Cezai İşlem

Sivas'ta Drift Atan Sürücülere 92 Bin TL Cezai İşlem
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Sivas'ta drift atan iki araç sürücüsüne toplamda 92 bin 784 TL ceza verildi ve ehliyetleri 60 gün süreyle alındı. Olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta drift atan 2 araç sürücüsüne toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alındı.

Sivas'ta önceki akşam drift atan 2 araç polis ekiplerine ihbar edildi. Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'ne giden ekipler, 2 aracı yakaladı. 2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozan araçlara ilişkin; 13.02.2025 tarihinde ekiplerimizce Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yapılan denetimlerde drift yaptığı tespit edilen 2 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesinden toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulanmış, her iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmıştır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozan araçlar ve şahıslar hakkında çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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