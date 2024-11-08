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Sivas'ta Dolandırıcılık Girişimi, Oğul Müdahalesi ile Engellendi

Sivas'ta Dolandırıcılık Girişimi, Oğul Müdahalesi ile Engellendi
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Sivas'ta dolandırıcılar, sahte kimlikle bir yaşlı kadını 300 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını vermeye zorlayarak dolandırmaya çalıştı. Oğlu durumu fark edince JASAT ekipleri dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Sivas'ta dolandırıcılar, yaşlı bir kadını sahte kimlikle hırsızlık suçuna karıştığını söyleyerek kandırmaya çalıştı. 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etmeye hazırlanan kadının oğlu durumu fark edince, JASAT ekipleri dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini astsubay ve binbaşı olarak tanıttıkları kadına adına sahte bir kimlik çıkarıldığını ve bu kimlikle hırsızlık suçu işlendiğini söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı kadına bu durumdan kurtulabilmek için altın ve ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini belirtti. Panikleyen yaşlı kadın 300 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara götüreceği sırada oğlu durumu fark ederek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ş.K. isimli dolandırıcıyı yaşlı kadından altın ve ziynet eşyalarını alacağı sırada suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.K., adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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