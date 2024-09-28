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Sivas'ta Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

Sivas'ta Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı ve ev kullanılmaz hale geldi. Olay, S.A'nın mutfakta sigara yakmak istemesiyle patlayıcı bir şekilde gerçekleşti. İncelemeler devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu ikamette meydana gelen patlamada 1 kişi yaralardı, ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle Emrah sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, evde ikamet eden S.A mutfakta sigarasını yakmak için çakmağını kullanmak isteyince patlama meydana geldi. Olayda yaralanan S.A. isimli kadın ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ev ise kullanılmayacak hale geldi. Patlamanın etkisi ile mutfağın dış duvarı çöktü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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