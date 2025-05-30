Sivas'ta Çocuklar Tarihi Havuzda Tehlikeli Serinleme Yöntemi

Sivas'ta Çocuklar Tarihi Havuzda Tehlikeli Serinleme Yöntemi
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Sivas'ta artan hava sıcaklıkları nedeniyle çocuklar, tarihi Kent meydanındaki yasaklı süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Akan trafiğin ve elektrik donanımının tehlikelerine aldırış etmeyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Sivas'ta Tarihi Kent meydanında, Valilik binasının önündeki süs havuzuna giren çocuklar, akan trafiğe ve havuzdaki elektrik donanımına aldırış etmeden serinlemeye çalıştı.

Sivas'ta artan hava sıcaklıkları özellikle çocukları serinlemek için tehlikeli çözümlere itiyor. Sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, tehlikesine aldırış etmeden tarihi Valilik binası önündeki süs havuzuna girdi. Akan trafiğin arasında bulunan, içerisinde elektrik donanımı yer alan ve girilmesi yasak olan havuzda yüzen çocuklar, tüm tehlikelere aldırış etmeden eğlendiler. Tehlikeli oyunlarını bir süre daha devam ettiren çocuklar, ardından bisikletlerine binerek uzaklaştılar.

"Sivas'ta deniz yok, başka yerde de havuzda yok"

Sivas'ta deniz ve girebilecekleri uygun havuz bulunmadığı için süs havuzlarını tercih ettiklerini belirten çocuklar, "Bugün hava sıcaktı serinlemek için bizde burada suya girdik. Burada yüzüyoruz eğleniyoruz. Sivas'ta deniz yok, başka bir yerde de havuzda yok. Bizde buraya gelip yüzdük. Ben yüzme biliyorum, burada yüzmek bana göre tehlikeli değil. Buradan geçip bizi görenler el salladılar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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