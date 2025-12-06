Cezaevi nakil aracı devrildi, 7 jandarma ve 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde yoldan çıkan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 7 jandarma ve 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesi D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde gerçekleşti. R.K. sevk ve idaresindeki Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait nakil aracı, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7, Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS