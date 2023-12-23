Sivas'ta çatı yangını paniğe neden oldu
Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan müstakil bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevreye yayılan yoğun duman panik yarattı. Olay yerine gelen ekipler, yangının diğer binalara sıçramadan söndürdü. Binada yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
Sivas'ta çatı yangını paniğe neden oldu, yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada yabancı uyruklu ailelerin ikamet ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS