Sivas'ta Çatı Katında Yangın Paniği

Sivas'ta Çatı Katında Yangın Paniği
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Sivas'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise çatının yanışını meraklı gözlerle izledi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki beş katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yangın esnasında çok sayıda vatandaşın çevrede toplanarak çatının yanışını izlediği görüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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