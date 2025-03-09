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Sivas'ta Camide Genç Hafızın Darp Edilmesi

Sivas'ta Camide Genç Hafızın Darp Edilmesi
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Sivas'ta 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için gittiği camide bir kişi tarafından darp edildi. Olay caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Baba, darp eden kişiden şikayetçi olduklarını açıkladı.

Sivas'ta genç bir hafız, okul sonrası Kur'an okumak için gittiği camide darp edildi. 13 yaşındaki çocuğun darp edildiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Şarkışla ilçesi Büyük Cami'de meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için camiye gitti. Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın, 'Ne bakıyorsun?' diyerek 13 yaşındaki genci itekleyerek darp etti. Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.

"Darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu"

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu, "Camiye girdim ve oturdum. Beni darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. 'Sen ne bakıyorsun?' dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı" dedi.

"Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk"

Darp eden kişiden şikayetçi olduklarını ifade eden baba Mehmet Türkoğlu ise, "Darp edilen kişi benim hem oğlum hem de hafızlık öğrencim. Hafızlık Kur'an kursu olarak öğrencilerimizi Ramazan ayında mukabele okumak üzere görevlendirdik. Oğlum Şarkışla Büyük Cami'ye mukabele okumak için gittiğinde tanımadığımız bir şahıs, oğluma hakaretlerde bulunarak küfürler etti. Çocuğumun boğazını sıkarak ve tekme atarak darp etti. Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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