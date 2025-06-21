Sivas'ta Cami Şadırvanında Baygın Bulunan Kişi Kurtarılamadı

Sivas'ta Cami Şadırvanında Baygın Bulunan Kişi Kurtarılamadı
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Sivas'ın tarihi kent meydanında cami şadırvanında baygın olarak bulunan 53 yaşındaki M.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.

Sivas'ta vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın olarak bulunan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmında meydana geldi. Öğle saatlerinde caminin şadırvanına giren 53 yaşındaki M.D. baygın bulundu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri M.D.'nın bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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