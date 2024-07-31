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Sivas'ta Çakar ve Abart Egzoz Bulunduran Araça Cezai İşlem

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çakar ve abart egzoz bulunduran bir araç tespit edildi. Sürücüye toplamda 12 bin 878 TL para cezası uygulandı.

Sivas'ta çakar ve abart egzoz bulunduran araca toplamda 12 bin 878 TL para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Bulvarı (İstasyon Caddesi) üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araç ve sürücüsünün yapılan incelemesinde; araçta çakar ve abart egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 12 bin 878 TL para cezası uygulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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