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Sivas'ta Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Devrildi

Sivas'ta Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Devrildi
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Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada, buzlanan yolda kontrolden çıkan bir tır devrildi. Araçtaki tonlarca hammadde tarlaya döküldü, yaralanan olmadı.

Sivas'ta buzlanan yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçtaki tonlarca hammadde tarlaya döküldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan OSB'deki bir fabrikaya giden K.C. idaresindeki 50 ABC 530 çekici plakalı tır, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan yalıtım malzemesi yapımında kullanılan tonlarca hammadde ise tarlaya döküldü. 900 kilometre yol kat edip varacağı yere 3 kilometre mesafede devrilen tırda yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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