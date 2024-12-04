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Sivas'ta Buzlanan Yolda Kayan Otomobil Müsi·takil Evin Bahçesine Düştü

Sivas'ta Buzlanan Yolda Kayan Otomobil Müsi·takil Evin Bahçesine Düştü
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Sivas'ta buzlanan yolda kayan otomobil, bir müstakil evin bahçesine düşerek ağaçlara asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Sivas'ta buzlanan yolda kayan otomobil, müstakil evin bahçesine düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzlugöl Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi. 21 yaşındaki K.K. idaresindeki 50 ADS 968 plakalı Chery marka otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı ve tek katlı müstakil bir evin bahçesine düşerek ağaçlarda asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü K.K. hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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