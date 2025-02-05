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Sivas'ta Buğday Yüklü Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

Sivas'ta Buğday Yüklü Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı
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Sivas-Kayseri karayolunda buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu ancak kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Sivas'ta buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolunda meydana geldi. Şarkışla istikametine giden Ö.G. (31) yönetimindeki 46 PE 999 plakalı tır, buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tırda bulunan buğdayların yola savrulması nedeniyle Şarkışla istikameti trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolu ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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