Sivas'ta Boş Arazide Bebek Cesedi Bulundu
Sivas'ta sabah saatlerinde, Klavuz Mahallesi'nde bir boş arazide bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve incelemeler başlatıldı.
Sivas'ta boş bir arazide bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Sivas'ta sabah saatlerinde vatandaşlar, Klavuz Mahallesi Tekke Önü Sokak'ta boş bir arazide bebek cesedi buldu. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı. - SİVAS