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Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

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Sivas'ta Huzur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Huzur Mahallesi 13. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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