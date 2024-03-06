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Sivas'ta Bir Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Sivas'ta Kardeşler Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kardeşler Mahallesi 12'nci sokakta bulunan bir evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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