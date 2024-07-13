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Sivas'ta bir ev alevlere teslim oldu

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Sivas'ta gece saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sobadan kaynaklı olarak çıktı ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan ev yanarak kül oldu

Sivas'ta gece saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın merkeze bağlı Eğribucak köyünde meydana geldi. İddialara göre S.M'ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını başka evlere sıçramadan söndürdü. Tek katlı ev yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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