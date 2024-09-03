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Sivas'ta bıçaklı kavganın şüphelileri polis otomobiline çarparak yakalandı

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Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan şüpheliler, polis otomobiline çarparak yakalandı.

Sivas'ta bıçaklı kavganın şüphelileri kaçmaya çalışırken polis otomobiline çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup ceza evi önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda M.G. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar ve diğer taraf araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan M.G. ve Y.T ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Yaralı şahısların kullandığı araç bir polis otomobiline çarparak durdu. Araçtan çıkartılan iki kişi polis kontrolünde ambulansla hastaneye gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cezaevi 3-sayfa Güncel Polis sivas

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