Sivas'ta bıçakla yaralanan üniversite öğrencisi Konya'da defnedildi

Sivas'ta bıçakla yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta üniversite öğrencisi olan Dağıstan Talha Demirel (21), arkadaşları ile gezdiği sırada tanımadığı kişilerle çıkan tartışma sonrasında bıçakla yaralandı. Demirel, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Dağıstan Talha Demirel, dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi memleketi Konya'nın Kulu ilçesine getirildi. Demirel için öğle namazını müteakip, Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Demirel'in cenazesi namazın ardından Merkez Mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına katılanlardan Necati Çömlek, Dağıstan Talha Demirel'in akrabası olduğunu belirterek, "Sivas'ta okumaktaydı. Arkadaşları ile dolaşırken 3-5 kişinin saldırısına uğrayıp bıçaklanmış. Dün vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi. - KONYA