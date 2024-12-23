Sivas'ta Baygın Bulunan Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Gözaltına Alındı

Sivas'ta evinde baygın bulunan kadın hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan kadının kocası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah uyandığında eşini hareketsiz halde bulan T.Ö. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gonca Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Özdemir'in ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Otopsi işleminin ardından Özdemir'in naaşı yakınlarına teslim edilirken, şüphe üzerine Özdemir'in kocası T.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS