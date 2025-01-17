Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Sivas'ta Asker Kaçağı Kovalamacası: Motosikletli Sürücü Polise Destek Verdi

Sivas'ta Asker Kaçağı Kovalamacası: Motosikletli Sürücü Polise Destek Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta polis ekiplerinin peşine düştüğü asker kaçağı B.A., motosikletli Furkan Emre Orhan'ın da katıldığı kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, 21 yaşındaki B.A.'nın polis ekiplerini görünce kaçmasıyla başladı ve sonunda gözaltına alındı.

Sivas'ta asker kaçağı olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsünün de polise destek verdiği kovalamaca sonucu ekipler şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, asker kaçağı olduğu iddia edilen B.A. (21) polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. B.A. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. O esnada bölgede bulunan Furkan Emre Orhan isimli motosiklet sürücüsü de kovalamacaya katıldı. Orhan, motosikletiyle polisin şahsı yakalama çalışmalarına katılarak destek oldu. Yaşanan kovalamaca sonunda B.A., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından B.A. askeri yetkililere teslim edildi.

Motor sürücüsü Furkan Emre Orhan, şahsın peşinden kovalamacaya katıldığını ifade ederek, "Bankacıyım aynı zamanda motorcuyum. Arazide şahıs kaçarken polis abiler rica etti. Peşinden gittim yakalar gibi oldum ama yakalayamadım. Polis ekiplerimiz şahsı daha sonra yakaladılar. Ben üzerime düşeni yaptım. Yaklaşık 5-6 dakika kovaladım. Neticede yakalandı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
img

Türkiye'de örneği yok! Gören şaşkına dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.