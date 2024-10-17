Sivas'ta Ardışık İki Deprem Meydana Geldi
Sivas kent merkezinde on dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler hafif şekilde hissedildi ve ilk depremin ardından gelen ikinci sarsıntı, yerin 22.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti. - SİVAS