Sivas'ta Ardışık İki Deprem Meydana Geldi

Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti. - SİVAS