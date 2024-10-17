Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Ardışık İki Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta Ardışık İki Deprem Meydana Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas kent merkezinde on dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler hafif şekilde hissedildi ve ilk depremin ardından gelen ikinci sarsıntı, yerin 22.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afetler Hava Durumu 3-sayfa Sağlık Deprem sivas Dünya

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.