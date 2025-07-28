Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Kavga: 1 Ölü
Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesine bağlı Yeşil Kale köyünde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada B.D. (52), Cemal Doğan'ı (57) silahla vurdu. Ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa