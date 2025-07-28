Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesine bağlı Yeşil Kale köyünde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada B.D. (52), Cemal Doğan'ı (57) silahla vurdu. Ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çay ocağında 'siyaset' konuşmayı yasakladı

Çay ocağında ilginç yasak! O konunun konuşulmasına izin verilmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı

Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.