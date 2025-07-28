Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Kavga: 1 Ölü

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesine bağlı Yeşil Kale köyünde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada B.D. (52), Cemal Doğan'ı (57) silahla vurdu. Ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS