Sivas'ta arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli, 18 gün sonra yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı gözaltına alındı.