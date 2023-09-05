Sivas'ta arazi anlaşmazlığı cinayeti: Şüpheli tutuklandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı.
Yeğeni H.E. ile eniştesi A.R.E'nin cinayet zanlısı A.K'nin (62) Kangal İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.K, 18 Ağustos'ta Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni H.E. ile eniştesi A.R.E'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçmış ve 18 gün sonra yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - 3. Sayfa